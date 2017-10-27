Ночью на Вяземского в Брянске сгорела машина
В ночь на 31 октября загорелась машина в Володарском районе Брянска.
Пожар произошел в третьем часу на улице Вяземского, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные прибыли на место в 2.40, через пять минут после вызова.
К этому времени легковой автомобиль горел по всей площади. Его потушили спустя четыре минуты – в 2.44.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания машины установят эксперты.
Новости регионов
31 Октября, 2017
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