Ночью на Вяземского в Брянске сгорела машина

В ночь на 31 октября загорелась машина в Володарском районе Брянска.

Пожар произошел в третьем часу на улице Вяземского, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные прибыли на место в 2.40, через пять минут после вызова.

К этому времени легковой автомобиль горел по всей площади. Его потушили спустя четыре минуты – в 2.44.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания машины установят эксперты.