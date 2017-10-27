В Брянске после ремонта крыши затопило пятиэтажку
Коммунальщики устроили «испытание водой» жильцам пятиэтажного дома № 99 по переулку Кирова в Брянске.
Местные жители выложили видео с места ЧП в соцсетях.
Как рассказал один из жильцов, после ремонта крыши в 3-й подъезд хлынули потоки воды.
«Прорвало трубы слива воды с крыши. Без зонта и резиновых сапог пройти было невозможно. Позвонили в жилищную инспекцию, ответили коротко: «Приняли вашу заявку», – сообщил он.
Еще одна из жильцов затопленного подъезда рассказала, что «час лило как из ведра», при этом коммунальщики, получив заявку, приезжать на вызов и устранять последствия своей работы не спешили.
Помимо подъезда затопило и некоторые квартиры.
Новости регионов
31 Октября, 2017
|+3
|$58
|€68
Количество выездных налоговых проверок в 2017 году в Брянской области сократилось почти в 2 раза — об этом объявлено на публичном обсуждении правоприменительной практики налоговых органов, в котором приняли участие представители брянской «ОПОРЫ РОССИИ».
Победители второго телесезона Всероссийского конкурса «Дети на льду. Звезды» определились 28 октября. Ими стали Марк Лукин из Москвы и Диана Зубкова из Переславля-Залесского.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной День охраны труда. Комиссия, в которую вошли руководители Брянскэнерго, проверила наличие у бригад средств защиты, приспособлений и инструмента, спецодежды и спецобуви, аптечек доврачебной помощи.
В Брянском регионе Московской железной дороги продолжаются плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.