В Брянске после ремонта крыши затопило пятиэтажку

Коммунальщики устроили «испытание водой» жильцам пятиэтажного дома № 99 по переулку Кирова в Брянске.

Местные жители выложили видео с места ЧП в соцсетях.

Как рассказал один из жильцов, после ремонта крыши в 3-й подъезд хлынули потоки воды.

«Прорвало трубы слива воды с крыши. Без зонта и резиновых сапог пройти было невозможно. Позвонили в жилищную инспекцию, ответили коротко: «Приняли вашу заявку», – сообщил он.

Еще одна из жильцов затопленного подъезда рассказала, что «час лило как из ведра», при этом коммунальщики, получив заявку, приезжать на вызов и устранять последствия своей работы не спешили.

Помимо подъезда затопило и некоторые квартиры.