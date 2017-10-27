В Погарском районе пропал 66-летний Николай Колбаса

В Погарском районе ведутся поиски 66-летнего Николая Николаевича Колбасы.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», пенсионер пропал 14 октября. Он дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, седые волосы. Особая примета: полностью отсутствуют зубы.

Был одет в черные брюки, бежевый пиджак и черные сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Колбасы, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.