Водитель Subaru сбил 16-летнюю студентку в Брянске
В Фокинском районе Брянска водитель Subaru Outback сбил 16-летнюю студентку политехнического колледжа.
ДТП произошло 31 октября около 18.40 у дома № 76 по улице Богдана Хмельницкого. По данным городского ОГИБДД, 26-летний водитель иномарки ехал от улицы Гомельской к Транспортной. Девушка шла по краю дороги.
В детском травмпункте у нее диагностировали вывих ключицы, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
01 Ноября, 2017
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