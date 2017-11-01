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Водитель Subaru сбил 16-летнюю студентку в Брянске

Опубликовано Сегодня, 11:00

В Фокинском районе Брянска водитель Subaru Outback сбил 16-летнюю студентку политехнического колледжа.

ДТП произошло 31 октября около 18.40 у дома № 76 по улице Богдана Хмельницкого. По данным городского ОГИБДД, 26-летний водитель иномарки ехал от улицы Гомельской к Транспортной. Девушка шла по краю дороги.

В детском травмпункте у нее диагностировали вывих ключицы, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. 

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