Водитель Subaru сбил 16-летнюю студентку в Брянске

В Фокинском районе Брянска водитель Subaru Outback сбил 16-летнюю студентку политехнического колледжа.

ДТП произошло 31 октября около 18.40 у дома № 76 по улице Богдана Хмельницкого. По данным городского ОГИБДД, 26-летний водитель иномарки ехал от улицы Гомельской к Транспортной. Девушка шла по краю дороги.

В детском травмпункте у нее диагностировали вывих ключицы, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.