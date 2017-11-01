Школьница сломала череп, попав под Volkswagen в Брянске
В Брянске 17-летняя школьница получила тяжелые травмы в результате наезда Volkswagen Polo.
ДТП произошло 31 октября около 20.45 у дома № 22 по улице Бурова в Бежицком районе, сообщили в городском ОГИБДД.
Ученицу вечерней школы № 5, переходившую дорогу на светофоре, сбил 38-летний водитель Volkswagen Polo. Автомобилист ехал от улицы Ульянова к улице Речной.
Девушку госпитализировали в Брянскую горбольницу № 1 с ушибом головного мозга, переломом свода основания черепа, переломом правого бедра и ушибом легких.
Новости регионов
01 Ноября, 2017
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