В Кузьмино пьяный мотоциклист сломал ногу, протаранив Ford
В поселке Кузьмино пьяный мотоциклист влетел в Ford.
ДТП произошло 31 октября около 17.00 на улице Лесной. Как сообщили в областной ГИБДД, 23-летний водитель мотоцикла «Ява-350», не соблюдая дистанцию, врезался в Ford EcoSport, 41-летний водитель которого сбавил скорость, чтобы повернуть налево.
Мотоциклиста госпитализировали с переломом надколенника ноги. Выяснилось, что в момент ДТП он был пьян.
Новости регионов
02 Ноября, 2017
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