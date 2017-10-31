В Кузьмино пьяный мотоциклист сломал ногу, протаранив Ford

В поселке Кузьмино пьяный мотоциклист влетел в Ford.

ДТП произошло 31 октября около 17.00 на улице Лесной. Как сообщили в областной ГИБДД, 23-летний водитель мотоцикла «Ява-350», не соблюдая дистанцию, врезался в Ford EcoSport, 41-летний водитель которого сбавил скорость, чтобы повернуть налево.

Мотоциклиста госпитализировали с переломом надколенника ноги. Выяснилось, что в момент ДТП он был пьян.