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Под Новозыбковом из-за маневров водителя «ВАЗа» девушка сломала ногу в двух местах

Опубликовано Сегодня, 09:30

18-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате ДТП в Новозыбковском районе.

Авария произошла 31 октября около 18.20 на 4-м километре дороги Сновское – Рогов – Вербовка.

По предварительной информации брянской полиции, 22-летний водитель «ВАЗ-21099», двигаясь от села Сновское к Дубровке, съехал правой стороной на обочину, затем попытался вернуться на проезжую часть, но безуспешно. Не справившись с управлением, он вылетел на левую обочину, съехал в кювет и протаранил препятствие.

Пассажирку «ВАЗа» госпитализировали с переломами бедра и голени.

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