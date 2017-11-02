Под Брянском зазевавшийся водитель устроил массовое ДТП

Массовая авария произошла 1 ноября под Брянском.

Около 15.30 на 37-м километре дороги «Обход Брянска», столкнулись Audi, Volkswagen Passat и «Лада Гранта».

По данным областной ГИБДД, аварию спровоцировал 42-летний водитель Audi, который ехал со стороны поселка Бордовичи к Отрадному. Он отвлекся от управления, выехал на объездную дорогу и протаранил Volkswagen и «Ладу».

В результате ДТП пострадали только автомобили.