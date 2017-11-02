Под Брянском зазевавшийся водитель устроил массовое ДТП
Массовая авария произошла 1 ноября под Брянском.
Около 15.30 на 37-м километре дороги «Обход Брянска», столкнулись Audi, Volkswagen Passat и «Лада Гранта».
По данным областной ГИБДД, аварию спровоцировал 42-летний водитель Audi, который ехал со стороны поселка Бордовичи к Отрадному. Он отвлекся от управления, выехал на объездную дорогу и протаранил Volkswagen и «Ладу».
В результате ДТП пострадали только автомобили.
Новости регионов
АПХ «Мираторг» инвестирует свыше 450 млн рублей в строительство очистных сооружений кожевенного производства на территории Брянской области
02 Ноября, 2017
|+3
|$59
|€68
Представительница регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» победила в номинации «Лучший созидательный проект».
Победители второго телесезона Всероссийского конкурса «Дети на льду. Звезды» определились 28 октября. Ими стали Марк Лукин из Москвы и Диана Зубкова из Переславля-Залесского.
Ремонтные бригады филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» оперативно восстановили электроснабжение потребителей Навлинского района, нарушенного в результате неблагоприятных погодных явлений.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров во время праздничных и выходных дней, учитывая прогнозируемое изменение пассажиропотока, пригородные поезда в Брянском регионе МЖД 4, 5 ноября будут курсировать расписанием субботы, 6 ноября – воскресенья.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.