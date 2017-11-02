24-летний брянский автомойщик угнал и разбил машину в Москве

24-летнего жителя Брянской области задержали на Молодогвардейской улице Москвы по подозрению в угоне иномарки.

Как сообщили в УВД по Западному округу ГУ МВД России по городу Москве, брянец, бывший работник автомойки, воспользовавшись отсутствием водителя, решил прокатиться на Volvo. Не справившись с управлением, он врезался в железобетонное препятствие, после чего его задержали полицейские.

Отделение дознания ОМВД России по району Кунцево возбудило уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Брянец находится под подпиской о невыезде.