24-летний брянский автомойщик угнал и разбил машину в Москве
24-летнего жителя Брянской области задержали на Молодогвардейской улице Москвы по подозрению в угоне иномарки.
Как сообщили в УВД по Западному округу ГУ МВД России по городу Москве, брянец, бывший работник автомойки, воспользовавшись отсутствием водителя, решил прокатиться на Volvo. Не справившись с управлением, он врезался в железобетонное препятствие, после чего его задержали полицейские.
Отделение дознания ОМВД России по району Кунцево возбудило уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Брянец находится под подпиской о невыезде.
Новости регионов
02 Ноября, 2017
|+4
|$59
|€68
Представительница регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» победила в номинации «Лучший созидательный проект».
Победители второго телесезона Всероссийского конкурса «Дети на льду. Звезды» определились 28 октября. Ими стали Марк Лукин из Москвы и Диана Зубкова из Переславля-Залесского.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги выполнения Программы реализации экологической политики за 9 месяцев 2017 года.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров во время праздничных и выходных дней, учитывая прогнозируемое изменение пассажиропотока, пригородные поезда в Брянском регионе МЖД 4, 5 ноября будут курсировать расписанием субботы, 6 ноября – воскресенья.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.