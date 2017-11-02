На Красноармейской в Брянске столкнулись маршрутка и Land Rover

29-летняя девушка пострадала в результате столкновения маршрутного такси № 166 и Land Rover Rаngе Rоvеr в Советском районе Брянска.

Авария произошла 1 ноября около 8.45 на улице Красноармейской. Как сообщили в областной ГИБДД, 23-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, житель Карачевского района, двигаясь со стороны улицы Репина к улице Пересвета, не соблюдая дистанцию, протаранил попутный Land Rover Rаngе Rоvеr под управлением 28-летней жительницы Жуковского района.

29-летняя пассажирка маршрутки получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По факту ДТП ведется административное расследование.