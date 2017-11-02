На Красноармейской в Брянске столкнулись маршрутка и Land Rover
29-летняя девушка пострадала в результате столкновения маршрутного такси № 166 и Land Rover Rаngе Rоvеr в Советском районе Брянска.
Авария произошла 1 ноября около 8.45 на улице Красноармейской. Как сообщили в областной ГИБДД, 23-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, житель Карачевского района, двигаясь со стороны улицы Репина к улице Пересвета, не соблюдая дистанцию, протаранил попутный Land Rover Rаngе Rоvеr под управлением 28-летней жительницы Жуковского района.
29-летняя пассажирка маршрутки получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
По факту ДТП ведется административное расследование.
Новости регионов
02 Ноября, 2017
|+4
|$59
|€68
Представительница регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» победила в номинации «Лучший созидательный проект».
Победители второго телесезона Всероссийского конкурса «Дети на льду. Звезды» определились 28 октября. Ими стали Марк Лукин из Москвы и Диана Зубкова из Переславля-Залесского.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги выполнения Программы реализации экологической политики за 9 месяцев 2017 года.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров во время праздничных и выходных дней, учитывая прогнозируемое изменение пассажиропотока, пригородные поезда в Брянском регионе МЖД 4, 5 ноября будут курсировать расписанием субботы, 6 ноября – воскресенья.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.