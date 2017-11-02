На Речной в Брянске столкнулись три «ВАЗа»: пенсионер ушиб колено
На улице Речной в Брянске столкнулись три «ВАЗа» под управлением двоих пенсионеров и 25-летнего жителя Климовского района.
ДТП произошло 1 ноября у дома № 99 по Речной. По данным городского ОГИБДД, 61-летний водитель «ВАЗ-2107», не учитывая метеорологические условия, не справился с управлением и врезался в «ВАЗ-21124» под управлением 71-летнего водителя. От удара «ВАЗ-21124» отбросило на «ВАЗ 211540» под управлением 25-летнего водителя.
71-летний водитель «ВАЗ-21124» получил ушиб правого коленного сустава.
По факту ДТП в ГИБДД проводят проверку.
Новости регионов
02 Ноября, 2017
|+4
|$59
|€68
Представительница регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» победила в номинации «Лучший созидательный проект».
Победители второго телесезона Всероссийского конкурса «Дети на льду. Звезды» определились 28 октября. Ими стали Марк Лукин из Москвы и Диана Зубкова из Переславля-Залесского.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги выполнения Программы реализации экологической политики за 9 месяцев 2017 года.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров во время праздничных и выходных дней, учитывая прогнозируемое изменение пассажиропотока, пригородные поезда в Брянском регионе МЖД 4, 5 ноября будут курсировать расписанием субботы, 6 ноября – воскресенья.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.