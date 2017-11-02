На Речной в Брянске столкнулись три «ВАЗа»: пенсионер ушиб колено

На улице Речной в Брянске столкнулись три «ВАЗа» под управлением двоих пенсионеров и 25-летнего жителя Климовского района.

ДТП произошло 1 ноября у дома № 99 по Речной. По данным городского ОГИБДД, 61-летний водитель «ВАЗ-2107», не учитывая метеорологические условия, не справился с управлением и врезался в «ВАЗ-21124» под управлением 71-летнего водителя. От удара «ВАЗ-21124» отбросило на «ВАЗ 211540» под управлением 25-летнего водителя.

71-летний водитель «ВАЗ-21124» получил ушиб правого коленного сустава.

По факту ДТП в ГИБДД проводят проверку.