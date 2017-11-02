Автомобилистка из Новозыбкова протаранила «Городское такси» в Брянске
Женщина-водитель из Новозыбкова врезалась в машину «Городского такси» в центре Брянска.
ДТП произошло 1 ноября около 13.300 у дома № 100 по улице Красноармейской. По информации областной ГИБДД, 44-летнияя водитель автомобиля Hyundai Solaris ехала от улицы Пересвета к переулку Осоавиахима. При перестроении она не убедилась в безопасности маневра и протаранила Renault Logan «Городского такси» под управлением 46-летнего водителя.
В результате аварии пострадала 63-летняя пассажирка такси – у нее диагностировали ушиб коленного сустава.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
02 Ноября, 2017
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