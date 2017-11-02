Автомобилистка из Новозыбкова протаранила «Городское такси» в Брянске

Женщина-водитель из Новозыбкова врезалась в машину «Городского такси» в центре Брянска.

ДТП произошло 1 ноября около 13.300 у дома № 100 по улице Красноармейской. По информации областной ГИБДД, 44-летнияя водитель автомобиля Hyundai Solaris ехала от улицы Пересвета к переулку Осоавиахима. При перестроении она не убедилась в безопасности маневра и протаранила Renault Logan «Городского такси» под управлением 46-летнего водителя.

В результате аварии пострадала 63-летняя пассажирка такси – у нее диагностировали ушиб коленного сустава.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.