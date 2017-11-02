В Брянске водитель сломал «оппоненту» руку, оторвал зеркало и скрылся
В Бежицком районе Брянска произошел крупный дорожный конфликт.
О нем в соцсетях рассказала жена пострадавшего водителя.
«Дорогие жители Брянска! Прошу вас помочь в нашем несчастье! 1 ноября муж ехал утром в 9.00 на остановке «Молодежная» на автобусе «Рено Мастер». Рядом его притерла «ГАЗель» белого цвета. Водитель «ГАЗели» избил моего мужа: ударил в лицо, сломал руку, вырвал зеркало на авто и скрылся», – сообщила девушка.
Она просит очевидцев, тех, кто располагает записью видеорегистратора или запомнил номер «ГАЗели», связаться с ней. Телефон 8-952-960-32-08.
Новости регионов
02 Ноября, 2017
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