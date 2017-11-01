Из-за безденежья мать с дочерью украли шашлык и окорок в Новозыбкове
В Новозыбкове задержали мать и ее несовершеннолетнюю дочь, пытавшихся обокрасть магазин самообслуживания.
Как сообщили в региональном УМВД, после оплаты купленных товаров покупательниц остановил охранник. При досмотре у них нашли не оплаченные упаковку с шашлыком, два куска свиного окорока и сигареты. В общей сложности женщины «сэкономили» более 2,5 тысячи рублей.
Сотрудники магазина вызвали полицию. Оперативная группа задержала подозреваемых – 49-летнюю жительницу Погара и ее 17-летнюю дочь – и доставила их в отдел полиции.
Мать и дочь сознались в краже и пожаловались на безденежье. Каждой из них грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
03 Ноября, 2017
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