Из-за безденежья мать с дочерью украли шашлык и окорок в Новозыбкове

В Новозыбкове задержали мать и ее несовершеннолетнюю дочь, пытавшихся обокрасть магазин самообслуживания.

Как сообщили в региональном УМВД, после оплаты купленных товаров покупательниц остановил охранник. При досмотре у них нашли не оплаченные упаковку с шашлыком, два куска свиного окорока и сигареты. В общей сложности женщины «сэкономили» более 2,5 тысячи рублей.

Сотрудники магазина вызвали полицию. Оперативная группа задержала подозреваемых – 49-летнюю жительницу Погара и ее 17-летнюю дочь – и доставила их в отдел полиции.

Мать и дочь сознались в краже и пожаловались на безденежье. Каждой из них грозит до пяти лет заключения.