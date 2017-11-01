Под Брянском столкнулись Chery и Solaris: двое ранены
Два человека получили травмы в результате ДТП под Брянском.
2 ноября около 18.45 на 28-м километре трассы Брянск – Новозыбков столкнулись Chery и Hyundai Solaris.
По данным областной ГИБДД, аварию спровоцировал 49-летний водитель Chery. При повороте налево он проехал на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу и врезался в Hyundai Solaris, 58-летний водитель которого двигался во встречном направлении.
Водитель Chery получил ушиб грудной клетки. У его 33-летней пассажирки ушиб плеча.
Новости регионов
03 Ноября, 2017
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