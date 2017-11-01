В Брянске «МАЗ» врезался в «Матиз», «Матиз» – в «Калину»
У диагностического центра Брянске «МАЗ» отбросил «Матиз» на «Ладу Калину».
Авария произошла 2 ноября около 13.05 на улице Бежицкой.
Как сообщили в областной ГИБДД, 32-летний водитель грузовика, двигаясь к улице Дуки в левом ряду, протаранил Chevrolet Matiz под управлением 30-летней женщины, которая ехала от улицы Малыгина и завершала левый поворот на Крахмалева. От удара Matiz отбросило на стоявшую сзади перед светофором «Ладу Калину» под управлением 42-летнего водителя.
По данным ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.
Новости регионов
03 Ноября, 2017
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