В Брянске «МАЗ» врезался в «Матиз», «Матиз» – в «Калину»

У диагностического центра Брянске «МАЗ» отбросил «Матиз» на «Ладу Калину».

Авария произошла 2 ноября около 13.05 на улице Бежицкой.

Как сообщили в областной ГИБДД, 32-летний водитель грузовика, двигаясь к улице Дуки в левом ряду, протаранил Chevrolet Matiz под управлением 30-летней женщины, которая ехала от улицы Малыгина и завершала левый поворот на Крахмалева. От удара Matiz отбросило на стоявшую сзади перед светофором «Ладу Калину» под управлением 42-летнего водителя.

По данным ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.