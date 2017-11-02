В Белых Берегах мужчина вынес из магазина продукты на 11 тысяч рублей
40-летний мужчина ограбил продуктовый магазин в Белых Берегах.
Инцидент произошел ночью 29 октября, сообщили в региональном УМВД. Отжав входную дверь, злоумышленник проник в магазин и вынес продукты и табачные изделия на 11 тысяч рублей (на фото).
Когда сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – гражданина соседнего государства, изъять у него удалось лишь часть украденных продуктов.
Сейчас магазинный вор находится под арестом. Ему грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
04 Ноября, 2017
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