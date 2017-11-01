В Клинцовском районе пьяная женщина зарезала отчима
35-летнюю жительницу села Рожны Клинцовского района задержали по подозрению в убийстве отчима.
Убийство произошло вечером 2 ноября, сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.
По версии следствия, женщина у себя дома выпивала с 54-летним отчимом и поссорилась с ним. Она схватила нож и ударила им мужчину, причинив ему смертельную травму.
Сейчас решается вопрос о заключении жительницы села Рожны под стражу. Состояние алкогольного опьянения может усугубить ее вину при вынесении приговора.
Новости регионов
03 Ноября, 2017
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