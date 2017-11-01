В Клинцовском районе пьяная женщина зарезала отчима

35-летнюю жительницу села Рожны Клинцовского района задержали по подозрению в убийстве отчима.

Убийство произошло вечером 2 ноября, сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, женщина у себя дома выпивала с 54-летним отчимом и поссорилась с ним. Она схватила нож и ударила им мужчину, причинив ему смертельную травму.

Сейчас решается вопрос о заключении жительницы села Рожны под стражу. Состояние алкогольного опьянения может усугубить ее вину при вынесении приговора.