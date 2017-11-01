Будущие медики пытались украсть модную одежду из ТРЦ в Брянске
Двоих студенток брянского медколледжа задержали при попытке совершения кражи.
Как сообщили в областном УМВД, в конце октября в полицию от директора бутика крупного торгово-развлекательного центра Советского района Брянска поступило заявление о попытке кражи одежды.
Полицейские задержали подозреваемых – студенток медицинского колледжа 17 и 19 лет. Девушкам грозит лишение свободы либо крупный денежный штраф.
Новости регионов
03 Ноября, 2017
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