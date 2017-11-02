На брянской трассе бронированный «Рыцарь» протаранил Peugeot Boxer
Один человек пострадал в результате столкновения бронированного спецавтомобиля «Рыцарь-294541-03» и микроавтобуса Peugeot Boxer на брянской трассе.
Авария произошла 3 ноября около 15.00 на 133-м километре дороги Орел – Смоленск.
По предварительной информации областной ГИБДД, 29-летний водитель «Рыцаря-294541-03» протаранил Peugeot, 23-летний водитель которого ехал впереди в попутном направлении.
59-летнего пассажира «Рыцаря» госпитализировали с тупой травмой живота.
Новости регионов
04 Ноября, 2017
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