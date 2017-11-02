На Пушкина в Брянске столкнулись BMW и Matiz
В Володарском районе Брянска столкнулись BMW и Daewoo Matiz.
ДТП произошло 4 ноября около 11.30 на улице Пушкина, сообщили в областной ГИБДД.
Аварию спровоцировал 28-летний водитель BMW. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, он не уступил и врезался в малолитражку, за рулем которой находилась 28-летняя девушка.
Обе машины получили механические повреждения. По данным ГИБДД, пострадавших нет.
Новости регионов
04 Ноября, 2017
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