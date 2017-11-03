В Брянске «разули» Ford Transit, у женщины украли белье
В Брянске активизировались автоворы. Также грабители не брезгуют бельем.
«Ребятки, помогите! Может, кто что-нибудь видел? Дело было сегодня ночью. На полтиннике, напротив депо № 1. Сняли колеса», – жалуется водитель Ford Transit под ником Максим Максимов. Очевидцев он просит связаться с ним в соцсетях.
Брянцы сообщают, что это не единичный случай: «По Мглинскому району позавчера зафиксировано три таких случая», «Месяц назад во дворе 16-го и 14-го дома «Рено Сандеро» разули», «У меня тоже разули машину в ночь со 2-го на 3-е в Бежице».
«Поздравляю, ты в гетто!», «Тут позапрошлой ночью стеклоочистители сняли, точнее один, на второй или силы, или ума не хватило: просто поломанный на поводке оставили», «90-е, вы ли это?» – отмечают они.
Одна из интернет-пользователей и вовсе пожаловалась на кражу белья. «А многим нечего кушать... Хотите посмеяться: месяцев шесть назад у соседки сняли белье. У меня вчера сняли постельное белье, мои и трусы мужа... Плюс сперли ковер... А собака сытая спала», – рассказала девушка.
Новости регионов
05 Ноября, 2017
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