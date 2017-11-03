Под Брянском перевернулась и загорелась Daewoo Nexia: у водителя ожоги
27-летний водитель Daewoo Nexia получил тяжелые травмы в результате ДТП под Брянском.
Авария произошла 4 ноября около 1.05 на 102-м километре трассы Орел – Смоленск.
Как сообщили в областной ГИБДД, водитель Daewoo Nexia ехал от Карачева к Брянску. Не справившись с управлением, он вылетел в кювет. Затем машина перевернулась, врезалась в электроопору и загорелась.
Водителя госпитализировали с комбинированной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рваной раной верхней губы, закрытой травмой грудной клетки, переломом ребер, термическим ожогом плеча, лица, кистей рук и дыхательных путей.
Новости регионов
05 Ноября, 2017
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