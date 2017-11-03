На брянской трассе избили водителя, сбившего пешехода
Брянцы избили водителя, сбившего велосипедиста на 130-м километре трассы Брянск – Смоленск.
Как рассказали в областной ГИБДД, 4 ноября около 21.00 56-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, который ехал от Смоленска в сторону Брянска, сбил 28-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
С места ДТП водитель скрылся, но затем вернулся. Как он впоследствии пояснил полицейским, его начали избивать, поэтому он решил уехать.
Пешехода госпитализировали с переломом голени и ушибом мягких тканей головы.
Новости регионов
05 Ноября, 2017
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