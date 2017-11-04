«Надо было молча грузить и уезжать»: под Почепом сбили лося
В Почепском районе водитель насмерть сбил лося.
О ДТП с летальным для животного исходом в соцсетях сообщили очевидцы. «Под Почепом сбили лося. Будьте осторожнее!» – предупреждает автор фото.
«Эх, надо было молча грузить и уезжать. Один хрен машину за свои делать», «Нет там знака, на этом участке, так что, скорее всего, залетный какой-то лось попался, они обычно через трассу на Трубчевск бегают, но, так как там гр…й «Мираторг» все огородил, животным теперь не понять, как в пору гона добираться до своих мест», – сообщают брянцы.
Один из проезжавших водителей утверждает, что лося задавил водитель «мираторговского» «КамАЗа»: «Да «КамАЗ» зацепил левой стороной, видел эту аварию! «Мираторговский».
«Точнее, сбил после Почепа в сторону Красного Рога (слева «Нефтика», заправка) перед поворотом... Сранно, что он живой еще бегал... Только бахают в лесу выстрелы», – уточняет другой очевидец.
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06 Ноября, 2017
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