«Надо было молча грузить и уезжать»: под Почепом сбили лося

В Почепском районе водитель насмерть сбил лося.

О ДТП с летальным для животного исходом в соцсетях сообщили очевидцы. «Под Почепом сбили лося. Будьте осторожнее!» – предупреждает автор фото.

«Эх, надо было молча грузить и уезжать. Один хрен машину за свои делать», «Нет там знака, на этом участке, так что, скорее всего, залетный какой-то лось попался, они обычно через трассу на Трубчевск бегают, но, так как там гр…й «Мираторг» все огородил, животным теперь не понять, как в пору гона добираться до своих мест», – сообщают брянцы.

Один из проезжавших водителей утверждает, что лося задавил водитель «мираторговского» «КамАЗа»: «Да «КамАЗ» зацепил левой стороной, видел эту аварию! «Мираторговский».

«Точнее, сбил после Почепа в сторону Красного Рога (слева «Нефтика», заправка) перед поворотом... Сранно, что он живой еще бегал... Только бахают в лесу выстрелы», – уточняет другой очевидец.