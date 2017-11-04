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На 7-й Линии в Брянске сгорела частная баня

Опубликовано Вчера, 23:28

В Советском районе Брянска сгорела частная баня.

Пожар произошел в начале девятого вечера 5 ноября, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные добирались до улицы 7-я Линия 10 минут, прибыв в 20.29. К этому времени по всей площади горела крыша бани площадью 30 квадратных метров. В 20.40 пожар потушили.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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