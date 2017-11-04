В Брянске ищут неуловимого «шоколадного» вора

В Брянске совершена серия краж шоколадных плиток.

Как сообщили в областном УМВД, злоумышленник, чья личность пока не установлена, в течение трех дней воровал шоколад в магазинах самообслуживания одной и той же торговой сети. Вор попал в поле зрения камеры видеонаблюдения – сейчас его ищут полицейские. Пока преступление не раскрыто.

Напомним, в октябре в Брянской области зарегистрирован бум магазинных краж. Как правило, из магазинов воруют алкоголь, шоколад, кофе и сигареты.