В Брянске ищут неуловимого «шоколадного» вора
В Брянске совершена серия краж шоколадных плиток.
Как сообщили в областном УМВД, злоумышленник, чья личность пока не установлена, в течение трех дней воровал шоколад в магазинах самообслуживания одной и той же торговой сети. Вор попал в поле зрения камеры видеонаблюдения – сейчас его ищут полицейские. Пока преступление не раскрыто.
Напомним, в октябре в Брянской области зарегистрирован бум магазинных краж. Как правило, из магазинов воруют алкоголь, шоколад, кофе и сигареты.
Новости регионов
06 Ноября, 2017
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