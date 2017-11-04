В Брянске женщина на ходу выпала из маршрутки
В Бежицком районе Брянска пассажирка выпала из маршрутки.
ДТП произошло 5 ноября около 16.40 на улице Ульянова, сообщили в областной ГИБДД.
По предварительной информации брянских полицейских, 59-летний водитель Fiat Duсато отъезжал от остановки на Ульянова в сторону улицы Литейной. Внезапно открылись задние двери микроавтобуса – 37-летняя женщина выпала на проезжую часть.
Пассажирка получила перелом хирургической шейки плеча – медики отпустили ее с назначением лечения.
Новости регионов
06 Ноября, 2017
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