В Брянске водитель уснул за рулем: машина врезалась в дерево
Два человека пострадали в результате ДТП по вине уснувшего водителя в Брянске.
Авария произошла 5 ноября около 8.10 на улице Урицкого в Советском районе.
По данным областной ГИБДД, 40-летний водитель Ravon R4 ехал от Калинина в сторону Пионерской и уснул за рулем. Машина сначала налетела на бордюр, а затем врезалась в дерево.
22-летнего пассажира госпитализировали с ушибленной раной головы. 20-летняя пассажирка получила ушибленную рану головы и ушиб голени – она также находится в больнице.
Новости регионов
06 Ноября, 2017
|+3
|$59
|€69
Представительница регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» победила в номинации «Лучший созидательный проект».
ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2017 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги выполнения Программы реализации экологической политики за 9 месяцев 2017 года.
Перед началом зимы железнодорожники проверяют все железнодорожные переезды Брянской области и проводят профилактические беседы с водителями. Эти меры принимаются для обеспечения безопасности движения поездов и автомобилей.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.