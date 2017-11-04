В Брянске водитель уснул за рулем: машина врезалась в дерево

Два человека пострадали в результате ДТП по вине уснувшего водителя в Брянске.

Авария произошла 5 ноября около 8.10 на улице Урицкого в Советском районе.

По данным областной ГИБДД, 40-летний водитель Ravon R4 ехал от Калинина в сторону Пионерской и уснул за рулем. Машина сначала налетела на бордюр, а затем врезалась в дерево.

22-летнего пассажира госпитализировали с ушибленной раной головы. 20-летняя пассажирка получила ушибленную рану головы и ушиб голени – она также находится в больнице.