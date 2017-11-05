На трассе Брянск – Дятьково перевернулась женщина на Toyota RAV-4
Не справившись с управлением, автомобилистка отправила внедорожник в кювет.
5 октября около 16.30 на 32-м километре дороги Брянск – Дятьково – граница с Калужской областью перевернулась Toyota RAV-4.
Как сообщили в областной ГИБДД, 34-летняя женщина-водитель вылетела на правую обочину и протаранила дорожное ограждение. В результате машина оказалась в кювете и перевернулась.
30-летнего пассажира госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибленной раной волосистой части головы. Водитель получила сотрясение головного мозга – ее отпустили с назначением лечения.
Новости регионов
07 Ноября, 2017
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