На трассе Брянск – Дятьково перевернулась женщина на Toyota RAV-4

Не справившись с управлением, автомобилистка отправила внедорожник в кювет.

5 октября около 16.30 на 32-м километре дороги Брянск – Дятьково – граница с Калужской областью перевернулась Toyota RAV-4.

Как сообщили в областной ГИБДД, 34-летняя женщина-водитель вылетела на правую обочину и протаранила дорожное ограждение. В результате машина оказалась в кювете и перевернулась.

30-летнего пассажира госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибленной раной волосистой части головы. Водитель получила сотрясение головного мозга – ее отпустили с назначением лечения.