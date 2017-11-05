Студент с другом пытались украсть еду из супермаркета в Брянске
Двоих брянцев задержали при попытке кражи из супермаркета в Бежицком районе.
Как сообщили в региональном УМВД, двое молодых людей пытались вынести из зала неоплаченные товары.
Задержанными оказались 17-летний студент городского профтехучилища и его 20-летний товарищ, ранее условно осужденный за кражу. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, в октябре в Брянской области резко выросло число магазинных краж. При попытке украсть модную одежду из бутика в ТРЦ в Советском районе полицейские также задержали двоих студенток медицинского колледжа.
Новости регионов
07 Ноября, 2017
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