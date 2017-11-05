Студент с другом пытались украсть еду из супермаркета в Брянске

Двоих брянцев задержали при попытке кражи из супермаркета в Бежицком районе.

Как сообщили в региональном УМВД, двое молодых людей пытались вынести из зала неоплаченные товары.

Задержанными оказались 17-летний студент городского профтехучилища и его 20-летний товарищ, ранее условно осужденный за кражу. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в октябре в Брянской области резко выросло число магазинных краж. При попытке украсть модную одежду из бутика в ТРЦ в Советском районе полицейские также задержали двоих студенток медицинского колледжа.