20 человек эвакуировали при пожаре в Дятьково
6 ноября в Дятьково загорелась квартира.
Пожар произошел в пятом часу вечера. Пожарные прибыли на место в 16.31 – через минуту после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС.
На площади 3 квадратных метра в квартире горела мебель. Из подъезда дома пожарные эвакуировали 20 человек.
В 16.43 пожар удалось потушить. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
07 Ноября, 2017
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