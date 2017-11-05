20 человек эвакуировали при пожаре в Дятьково

6 ноября в Дятьково загорелась квартира.

Пожар произошел в пятом часу вечера. Пожарные прибыли на место в 16.31 – через минуту после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На площади 3 квадратных метра в квартире горела мебель. Из подъезда дома пожарные эвакуировали 20 человек.

В 16.43 пожар удалось потушить. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.