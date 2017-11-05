В Мглинском районе женщина пригрозила убить главу села лопатой

41-летняя жительница села Дивовка Мглинского района оказалась на скамье подсудимых из-за угрозы убийством в адрес представителя власти.

Как рассказали в областной прокуратуре, 11 июля во двор к женщине зашел глава села по вопросу обращения местных жителей. Хозяйка дома, держа в руках штыковую лопату и демонстрируя ее главе сельского поселения, пригрозила ему насилием и убийством.

По статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» жительнице Дивовки грозит до пяти лет заключения. Уголовное дело направили в суд.