В Мглинском районе женщина пригрозила убить главу села лопатой
41-летняя жительница села Дивовка Мглинского района оказалась на скамье подсудимых из-за угрозы убийством в адрес представителя власти.
Как рассказали в областной прокуратуре, 11 июля во двор к женщине зашел глава села по вопросу обращения местных жителей. Хозяйка дома, держа в руках штыковую лопату и демонстрируя ее главе сельского поселения, пригрозила ему насилием и убийством.
По статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» жительнице Дивовки грозит до пяти лет заключения. Уголовное дело направили в суд.
Новости регионов
07 Ноября, 2017
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