На Тельмана в Брянске произошло массовое «междугороднее» ДТП
Тройная авария с участием иногородних водителей произошла 6 октября у дома № 68 по улице Тельмана в Володарском районе Брянска.
Как сообщили в областной ГИБДД, около 17.35 56-летний житель Смоленской области за рулем Hyundai Trajet, поворачивавший с улицы Рылеева налево на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу и протаранил «Ладу Ларгус». 60-летний водитель «Лады», житель Орла, двигался навстречу в прямом направлении по улице Рылеева со стороны Чернышевского.
От удара Hyundai Trajet отбросило на Volkswagen Polo под управлением 70-летнего водителя, который ехал в попутном направлении сзади.
Водитель «Лады» получил ушиб грудной клетки и перелом грудины. У его 33-летней пассажирки, также жительницы Орла» ушиб мягких тканей носа и ушибленная рана голени.
Новости регионов
07 Ноября, 2017
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