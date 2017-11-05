В Брянске уснувший водитель «Яндекс. Такси» врезался в дерево

ДТП на улице Урицкого в Советском районе Брянска устроил уснувший водитель «Яндекс. Такси».

Подробности случившегося рассказали в городском ОГИБДД.

Напомним, авария произошла 5 ноября около 8.10 у дома № 6 по Урицкого. 40-летний житель Брянского района за рулем Ravon R4, машины «Яндекс. Такси», уснул, в результате машина налетела на бордюр и врезалась в дерево.

В ДТП пострадали двое пассажиров такси. 22-летний молодой человек и 20-летняя девушка находятся в больнице.