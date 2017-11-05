В Брянске уснувший водитель «Яндекс. Такси» врезался в дерево
ДТП на улице Урицкого в Советском районе Брянска устроил уснувший водитель «Яндекс. Такси».
Подробности случившегося рассказали в городском ОГИБДД.
Напомним, авария произошла 5 ноября около 8.10 у дома № 6 по Урицкого. 40-летний житель Брянского района за рулем Ravon R4, машины «Яндекс. Такси», уснул, в результате машина налетела на бордюр и врезалась в дерево.
В ДТП пострадали двое пассажиров такси. 22-летний молодой человек и 20-летняя девушка находятся в больнице.
Новости регионов
07 Ноября, 2017
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