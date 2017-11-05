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Житель Унечского района выжил после ножевых ранений в шею

Опубликовано Сегодня, 19:00

Житель села Староселье Унечского района выжил, после того как на него напал знакомый, вооруженный ножом.

31 октября пьяный 34-летний житель Почепского района гостил в Староселье. На почве личных неприязненных отношений он избил местного жителя, а затем несколько раз ударил его ножом в шею и туловище, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Пострадавший остался жив. Жителя Почепского района заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Расследование уголовного дела продолжается.

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