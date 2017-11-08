На улице Красный Маяк в Брянске водитель Kia насмерть сбил пенсионерку

81-летняя женщина погибла в результате ДТП на улице Красный Маяк в Володарском районе Брянска.

7 ноября около 13.25 пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, сбил 31-летний водитель Kia Picanto. Про данным ГИБДД, он двигался от улицы Никитина в сторону улицы Чернышевского.

От травм пенсионерка скончалась.