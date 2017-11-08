На улице Красный Маяк в Брянске водитель Kia насмерть сбил пенсионерку
81-летняя женщина погибла в результате ДТП на улице Красный Маяк в Володарском районе Брянска.
7 ноября около 13.25 пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, сбил 31-летний водитель Kia Picanto. Про данным ГИБДД, он двигался от улицы Никитина в сторону улицы Чернышевского.
От травм пенсионерка скончалась.
Новости регионов
08 Ноября, 2017
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