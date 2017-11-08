В Почепе переходившая дорогу женщина погибла под колесами фуры

53-летняя женщина погибла в ДТП на улице Смоленской в Почепе.

7 ноября около 11.20 женщину, переходившую дорогу по светофору, сбил 50-летний водитель фуры DAF с полуприцепом, который ехал со стороны улицы Мглинской в направлении улицы Ленина.

От полученных травм женщина умерла на месте.