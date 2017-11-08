В Почепе переходившая дорогу женщина погибла под колесами фуры
53-летняя женщина погибла в ДТП на улице Смоленской в Почепе.
7 ноября около 11.20 женщину, переходившую дорогу по светофору, сбил 50-летний водитель фуры DAF с полуприцепом, который ехал со стороны улицы Мглинской в направлении улицы Ленина.
От полученных травм женщина умерла на месте.
Новости регионов
08 Ноября, 2017
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