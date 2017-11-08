В Брянске пенсионер сломал нос под колесами Ford Transit
В Брянске 31-летний водитель микроавтобуса Ford Transit сбил 70-летнего пешехода.
ДТП произошло 7 ноября около 12.25 у дома № 64 по улице Чернышевского в Володарском районе, сообщили в городском ОГИБДД.
Водитель ехал со стороны переулка Чернышевского к улице Рылеева. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
Его госпитализировали с переломом костей носа, тупой травмой живота и черепно-мозговой травмой.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
08 Ноября, 2017
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