В Брянске пенсионер сломал нос под колесами Ford Transit

В Брянске 31-летний водитель микроавтобуса Ford Transit сбил 70-летнего пешехода.

ДТП произошло 7 ноября около 12.25 у дома № 64 по улице Чернышевского в Володарском районе, сообщили в городском ОГИБДД.

Водитель ехал со стороны переулка Чернышевского к улице Рылеева. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Его госпитализировали с переломом костей носа, тупой травмой живота и черепно-мозговой травмой.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.