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Из-за тумана задержали авиарейс Санкт-Петербург – Брянск

Опубликовано Сегодня, 12:30

8 ноября авиарейс Санкт-Петербург – Брянск – Санкт-Петербург задержали из-за метеоусловий.

Как сообщили в группе Международного аэропорта «Брянск», из-за тумана дальность видимости вышла за рамки метеоминимума Брянского аэропорта.

По уточненной информации, планируемое время вылета самолета из Санкт-Петербурга 13.50. Вылет из Брянска также будет перенесен.

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