Из-за тумана задержали авиарейс Санкт-Петербург – Брянск
8 ноября авиарейс Санкт-Петербург – Брянск – Санкт-Петербург задержали из-за метеоусловий.
Как сообщили в группе Международного аэропорта «Брянск», из-за тумана дальность видимости вышла за рамки метеоминимума Брянского аэропорта.
По уточненной информации, планируемое время вылета самолета из Санкт-Петербурга 13.50. Вылет из Брянска также будет перенесен.
Новости регионов
08 Ноября, 2017
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