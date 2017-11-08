Из-за тумана задержали авиарейс Санкт-Петербург – Брянск

8 ноября авиарейс Санкт-Петербург – Брянск – Санкт-Петербург задержали из-за метеоусловий.

Как сообщили в группе Международного аэропорта «Брянск», из-за тумана дальность видимости вышла за рамки метеоминимума Брянского аэропорта.

По уточненной информации, планируемое время вылета самолета из Санкт-Петербурга 13.50. Вылет из Брянска также будет перенесен.