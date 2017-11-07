На брянской трассе перевернулся Renault Duster: у водителя царапины

Легкими травмами отделался водитель Renault Duster, перевернувшегося на брянской трассе.

Авария произошла 7 ноября около 15.45 на 408-м километре дороги «Украина». 65-летний водитель иномарки ехал от Москвы в сторону Киева и не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и перевернулась.

Водитель получил осаднение лица – медики отпустили его с назначением лечения.