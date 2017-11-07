На брянской трассе перевернулся Renault Duster: у водителя царапины
Легкими травмами отделался водитель Renault Duster, перевернувшегося на брянской трассе.
Авария произошла 7 ноября около 15.45 на 408-м километре дороги «Украина». 65-летний водитель иномарки ехал от Москвы в сторону Киева и не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и перевернулась.
Водитель получил осаднение лица – медики отпустили его с назначением лечения.
Новости регионов
09 Ноября, 2017
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