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На бульваре 50-летия Октября в Брянске загорелась постель

Опубликовано Вчера, 17:00

8 октября в Бежицком районе Брянска произошел пожар.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в третьем часу дня в квартире по улице 50-летия Октября загорелись постельные принадлежности. Пожарные прибыли в 14.39, через три минуты после вызова.

Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить. Постель потушили в 14.42.

О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина возгорания устанавливается.

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