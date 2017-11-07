На бульваре 50-летия Октября в Брянске загорелась постель

8 октября в Бежицком районе Брянска произошел пожар.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в третьем часу дня в квартире по улице 50-летия Октября загорелись постельные принадлежности. Пожарные прибыли в 14.39, через три минуты после вызова.

Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить. Постель потушили в 14.42.

О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина возгорания устанавливается.