На бульваре 50-летия Октября в Брянске загорелась постель
8 октября в Бежицком районе Брянска произошел пожар.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в третьем часу дня в квартире по улице 50-летия Октября загорелись постельные принадлежности. Пожарные прибыли в 14.39, через три минуты после вызова.
Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить. Постель потушили в 14.42.
О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
09 Ноября, 2017
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