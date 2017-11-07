В Брянске ищут пропавшего в сентябре 54-летнего Сергея Молявко
В Брянске пропал 54-летний Сергей Николаевич Молявко.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина пропал 12 сентября.
Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, седые волосы и усы.
Был одет в черные брюки, темно-зеленую куртку и черную кепку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Молявко, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
Также в отряде «Лиза Алерт» просят откликнуться добровольцев для поисков мужчины.
Новости регионов
09 Ноября, 2017
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