В Брянске ищут пропавшего в сентябре 54-летнего Сергея Молявко

В Брянске пропал 54-летний Сергей Николаевич Молявко.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина пропал 12 сентября.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, седые волосы и усы.

Был одет в черные брюки, темно-зеленую куртку и черную кепку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Молявко, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также в отряде «Лиза Алерт» просят откликнуться добровольцев для поисков мужчины.