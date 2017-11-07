В Брянске у жилых домов рухнула стрела башенного крана
В Советском районе Брянска на стройплощадку у жилых домов обрушилась часть башенного крана.
Видео с места ЧП, которое произошло в районе дома № 67 по проспекту Станке Димитрова, в соцсетях выложил один из очевидцев. На записи видно, как одна из секций стрелы крана отломилась и с грохотом рухнула вниз, приземлившись на строительной площадке.
«Недурно», – комментирует автор видео.
Рядом находятся многоэтажки с детской игровой площадкой и частные дома. По предварительной информации, в результате обрушения стрелы никто не пострадал.
Новости регионов
09 Ноября, 2017
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