В Брянске ищут очевидцев двух ДТП со студенткой и пенсионеркой
Полиция просит откликнуться очевидцев двух ДТП, которые произошли в Советском и Володарском районах Брянска.
5 ноября в 9.00 у дома № 20 по улице 2-я Мичурина неизвестный водитель сбил 71-летнюю женщину, после чего уехал. В травмпункте у пенсионерки диагностировали ушиб коленного сустава.
5 ноября в 22.00 на парковке у дома № 72а по улице Дуки 19-летнюю студентку БГУ сбил неизвестный водитель, который также скрылся с места происшествия. Девушка получила ушиб бедра.
В ГИБДД Брянска очевидцев просят звонить по телефонам: 74-71-02 и 74-85-33, либо обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.
Новости регионов
09 Ноября, 2017
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