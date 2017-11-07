В Брянске ищут очевидцев двух ДТП со студенткой и пенсионеркой

Полиция просит откликнуться очевидцев двух ДТП, которые произошли в Советском и Володарском районах Брянска.

5 ноября в 9.00 у дома № 20 по улице 2-я Мичурина неизвестный водитель сбил 71-летнюю женщину, после чего уехал. В травмпункте у пенсионерки диагностировали ушиб коленного сустава.

5 ноября в 22.00 на парковке у дома № 72а по улице Дуки 19-летнюю студентку БГУ сбил неизвестный водитель, который также скрылся с места происшествия. Девушка получила ушиб бедра.

В ГИБДД Брянска очевидцев просят звонить по телефонам: 74-71-02 и 74-85-33, либо обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.