В Брянске при перестрелке погиб мужчина – очевидцы

8 ноября произошла перестрелка на Новом Городке в Бежицком районе Брянска.

О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, у дома № 65 по улице Литейной погиб мужчина – до приезда медиков он потерял много крови.

«Сами полицейские спрашивали, что случилось. Странно. При мне одного увезли, одного оставили пока. С виду труп, тот может с признаками жизни, потому увезли», – сообщил один из местных жителей.

Жители Бежицы уверены, что речь идет о «бандитских разборках».

Официальной информации о случившемся пока не поступало.





