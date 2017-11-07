В Брянске при перестрелке погиб мужчина – очевидцы
8 ноября произошла перестрелка на Новом Городке в Бежицком районе Брянска.
О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, у дома № 65 по улице Литейной погиб мужчина – до приезда медиков он потерял много крови.
«Сами полицейские спрашивали, что случилось. Странно. При мне одного увезли, одного оставили пока. С виду труп, тот может с признаками жизни, потому увезли», – сообщил один из местных жителей.
Жители Бежицы уверены, что речь идет о «бандитских разборках».
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Новости регионов
09 Ноября, 2017
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