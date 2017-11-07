Полицейские отобрали у брянца найденный на улице телефон
Житель Дятьково более месяца пользовался дорогим телефоном, найденным на улице, пока на него не вышли полицейские.
Как рассказали в областном УМВД, 34-летняя жительница Дятьково посещала районную больницу и на скамейке у входа забыла недавно купленный телефон стоимостью 16 тысяч рублей. Спустя несколько минут она вернулась, но телефона уже не было.
Она расспросила персонал больницы, но безуспешно. Женщина написала заявление в полицию, при этом, по ее словам, не особо надеясь вернуть пропажу.
Полицейские нашли подозреваемую – 49-летнюю жительницу Дятьково. Она призналась, что сначала хотела отнести найденный ею телефон в больницу, однако передумала и решила подарить явно современный телефон с широким экраном сыну.
Мужчина более месяца пользовался телефоном, не подозревая о его криминальном происхождении. Телефон у него изъяли. Его матери грозит до пяти лет заключения по статье «Кража».
Новости регионов
09 Ноября, 2017
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