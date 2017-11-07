Брянск накрыло небывалым туманом

Вечером 8 ноября Брянск окутало густым туманом.

Туман неожиданно для последнего месяца осени оказался настолько сильным, что водители вынуждены были двигаться с включенной аварийной сигнализацией, а пешеходы пробирались буквально наощупь.

Как сообщает Гидрометцентр России, тепло в центр европейской части России поставляет циклон, который перемещается по северным регионам.

А уже 9 и 10 ноября синоптики прогнозируют в регионах ЦФО воздействие антициклона, который протянется по центральным областям с запада на восток.

Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде моросящих дождей, в отдельных районах по-прежнему туман.

Преобладающая температура ночью -5...1 градус, днем -1…5 градусов. В выходные, по данным Гидрометцентра, потеплеет на 2-4 градуса.