Брянск накрыло небывалым туманом
Вечером 8 ноября Брянск окутало густым туманом.
Туман неожиданно для последнего месяца осени оказался настолько сильным, что водители вынуждены были двигаться с включенной аварийной сигнализацией, а пешеходы пробирались буквально наощупь.
Как сообщает Гидрометцентр России, тепло в центр европейской части России поставляет циклон, который перемещается по северным регионам.
А уже 9 и 10 ноября синоптики прогнозируют в регионах ЦФО воздействие антициклона, который протянется по центральным областям с запада на восток.
Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде моросящих дождей, в отдельных районах по-прежнему туман.
Преобладающая температура ночью -5...1 градус, днем -1…5 градусов. В выходные, по данным Гидрометцентра, потеплеет на 2-4 градуса.
Новости регионов
09 Ноября, 2017
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