В Брянске женщине стало плохо за рулем: машина вылетела на обочину
В Брянске автомобилистка почувствовала себя плохо за рулем и устроила ДТП.
Авария произошла 8 ноября около 13.05 у дома № 266 по улице Бежицкой, сообщили в городском ОГИБДД. 30-летняя водитель Renault Sandero ехала от улицы Ульянова к Плодородной.
Почувствовав себя плохо, она наехала на бордюрный камень, после чего машина вылетела на обочину. Женщину госпитализировали с сотрясением мозга.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
09 Ноября, 2017
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