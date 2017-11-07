В Брянске женщине стало плохо за рулем: машина вылетела на обочину

В Брянске автомобилистка почувствовала себя плохо за рулем и устроила ДТП.

Авария произошла 8 ноября около 13.05 у дома № 266 по улице Бежицкой, сообщили в городском ОГИБДД. 30-летняя водитель Renault Sandero ехала от улицы Ульянова к Плодородной.

Почувствовав себя плохо, она наехала на бордюрный камень, после чего машина вылетела на обочину. Женщину госпитализировали с сотрясением мозга.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.