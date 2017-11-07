В Брянске пенсионерка сломала плечо в 52-й маршрутке
Поездка в маршрутке № 52 обернулась для брянской пенсионерки тяжелой травмой.
ДТП произошло днем 8 ноября у дома № 19 по улице III Интернационала. По данным городского ОГИБДД, 51-летний водитель микроавтобуса Ford Transit с семью пассажирами в салоне ехал от улицы Брянской Пролетарской Дивизии в сторону улицы Ульянова и резко затормозил.
В этот момент 64-летняя пассажирка передавала деньги проезд, стоя лицом к водителю. Она не смогла устоять на ногах и упала.
Пожилую женщину госпитализировали с переломом плечевой кости справа.
Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
Новости регионов
09 Ноября, 2017
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